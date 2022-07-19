Опрос: 67% родителей заявили, что летом дети должны отдыхать от учебы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела опрос среди российских родителей и выяснила, что 67% родителей считают неправильным учебу детей в летние каникулы. По их мнению, взрослым следует оставить детей в покое и дать им отдохнуть.

Согласно исследованию, результаты которого его в распоряжении "Газета.ru", 48% родителей полагают, что летом детям стоит найти себе новое увлечение, 36% респондентов хотят, чтобы их дети отдохнули, но все же не забыли, чему их учили в школе, еще 19% участников опроса считают, что летом детям стоит подтянуть иностранный язык.

Ранее психолог, психоаналитик Лариса Выжва рассказала, что в летний период лучше всего заниматься не учебой ребенка, а состоянием его здоровья. Чем лучше оно у ребенка, тем проще проходит его адаптация к учебе после летних каникул, передает телеканал "360".

До этого практикующий психолог Наталия Дербенёва дала советы по организации досуга для детей в летнее время. Пикники, парки, походы — это отличная возможность сблизиться, создать семейные воспоминания и поддержать здоровье, уверена эксперт. По её словам, сама по себе активность ребёнка направлена на познание мира и важно это развивать и поддерживать, рассказывает Life.ru