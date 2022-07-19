Адвокат заявил, что Алла Пугачева не сможет претендовать на замок в деревне Грязь при разводе с Максимом Галкиным, фото: соцсети

Стало известно, что Алла Пугачева не является собственницей замка в деревне Грязь стоимостью один миллиард рублей. Имением с многочисленными участками земли, постройками и другим имуществом единолично владеет Максим Галкин: Алле Борисовне по документам ничего не принадлежит. Об этому сайту kp.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

“Согласно российскому законодательству, все нажитое в браке при разводе делится супругами пополам, - пояснил kp.ru звездный адвокат. - В результате, если Алла Пугачева и Максим Галкин решат расторгнуть брак, делить они будут только то имущество, которое покупалось после 23 декабря 2011 года - в этот день, по данным из открытых источников, их союз был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы”.

Выходит, что Пугачева в случае расторжения брака сможет претендовать только на те участки земли в Грязи, которые были приобретены в 2016-2020 годах.

Ранее сообщалось, что брошенный особняк Галкина в деревне Грязь упал в цене.