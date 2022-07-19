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Экономика19 июля 2022 12:26

В Мурманской области начинается второй этап реновации ЗАТО

Это повысит качество жизни почти 160 тысяч военных и членов их семей
Павел ЧЕРНЫШОВ

Помимо строительства нового жилья, важнейшей задачей для правительства Мурманской области является приведение в порядок имеющегося. Глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания напомнил, что это входит в программу комплексной модернизации инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов региона с военным присутствием, где живут защитники Отечества и их семьи.

«В этом году мы реализуем в Мурманской области 2 этап проекта так называемой реновации ЗАТО, чтобы повысить качество жизни почти 160 тысяч жителей региона. Сегодня на совещании мы обсудим ход реновации в этом году и первые итоги. За минувший год мы провели 25 мероприятий на сумму более 800 миллионов рублей: капремонт 26 многоквартирных домов и пяти соцучреждений, ремонт 419 квартир и 5 километров автодорог», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор также подчеркнул, что проект реновации ЗАТО поддержал Президент России Владимир Путин, и эта практика будет распространена по всей стране.