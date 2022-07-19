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Политика19 июля 2022 12:29

Названо условие, при котором «Северный поток» будет полностью остановлен

Аналитик Юшков считает, что «Северный поток» будет остановлен, если Канада откажется обслуживать российские турбины
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Названо условие, при котором «Северный поток» будет полностью остановлен

Названо условие, при котором «Северный поток» будет полностью остановлен

Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что работа газопровода «Северный поток» может быть полностью остановлена, если Канада откажется забирать на обслуживание и ремонт российские турбины.

"Если Канада и Германия решат, что все действия "Газпрома" сводятся к политической игре и нет смысла чинить турбины, то велика вероятность остановки "Северного потока" уже к отопительному сезону", - пояснил об в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, российская сторона будет требовать гарантий долгосрочных контрактов.

"Но, конечно, самым выгодным вариантом для "Газпрома" была бы просто замена «Северного потока» на "Северный поток-2". Он абсолютно новый, все турбины там российские, нет никакой зависимости от третьих лиц", - отметил Юшков.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что Германии не удастся пережить зиму без поставок газа из России с тем уровнем заполненности подземных хранилищ, который фиксируется сегодня, рассказывает RT.

Напомним, "Газпром" приостановил прокачку газа через "Северный поток" утром в понедельник, 11 июля 2022 года, передает РИАМО. Функционирование газопровода приостановлено с 7:00 по московскому времени. За сутки через него прошло 63,4 миллиона кубометров газа, что примерно на том же уровне, что и в предыдущие дни