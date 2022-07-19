Названо условие, при котором «Северный поток» будет полностью остановлен Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что работа газопровода «Северный поток» может быть полностью остановлена, если Канада откажется забирать на обслуживание и ремонт российские турбины.

"Если Канада и Германия решат, что все действия "Газпрома" сводятся к политической игре и нет смысла чинить турбины, то велика вероятность остановки "Северного потока" уже к отопительному сезону", - пояснил об в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, российская сторона будет требовать гарантий долгосрочных контрактов.

"Но, конечно, самым выгодным вариантом для "Газпрома" была бы просто замена «Северного потока» на "Северный поток-2". Он абсолютно новый, все турбины там российские, нет никакой зависимости от третьих лиц", - отметил Юшков.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что Германии не удастся пережить зиму без поставок газа из России с тем уровнем заполненности подземных хранилищ, который фиксируется сегодня, рассказывает RT.

Напомним, "Газпром" приостановил прокачку газа через "Северный поток" утром в понедельник, 11 июля 2022 года, передает РИАМО. Функционирование газопровода приостановлено с 7:00 по московскому времени. За сутки через него прошло 63,4 миллиона кубометров газа, что примерно на том же уровне, что и в предыдущие дни