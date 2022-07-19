Силы России, ДНР и ЛНР наступают с нескольких направлений в районе Соледара Фото: REUTERS

ВСУ с трудом сдерживают наступление на Соледарском направлении в Донбассе, поскольку союзные силы России, ДНР и ЛНР наступают одновременно с нескольких направлений, рассказал РИА Новости военнослужащий артподразделения Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Меньше отвечают сейчас (ВСУ на обстрелы – прим. ред.), потому что они разрываются на несколько направлений. Если раньше они с одной стороны ожидали наступления, то в настоящее время - с четырех, с пяти сторон. Каждый город мы захватываем по-разному: ЛНР с одной стороны, ДНР - с другой, Россия - с третьей. Они не могут разорваться", - отметил военнослужащий, комментируя наступление союзных сил и республик Донбасса в ДНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что союзные силы России и ЛНР закрепились в 2,5 километрах от Соледара, откуда ведут наступление на город.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.