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Политика19 июля 2022 13:04

Боец ЛНР сообщил, что украинские командиры бросают своих военных на Соледарском направлении

В лучшем случае, солдаты сдаются в плен, рассказал он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Боец ЛНР сообщил, что украинские командиры бросают своих военных на Соледарском направлении

Боец ЛНР сообщил, что украинские командиры бросают своих военных на Соледарском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командиры ВСУ бросают своих солдат на Соледарском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий артподразделения Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Уходят (украинские силовики - прим. ред.), группы военных бросают, и люди с большими погонами уходят первыми, а состав рядовой в лучшем случае в плен сдается", - отметил военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что силы России, ДНР и ЛНР наступают с нескольких направлений в районе Соледара.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.