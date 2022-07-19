Боец ЛНР сообщил, что украинские командиры бросают своих военных на Соледарском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командиры ВСУ бросают своих солдат на Соледарском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий артподразделения Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Уходят (украинские силовики - прим. ред.), группы военных бросают, и люди с большими погонами уходят первыми, а состав рядовой в лучшем случае в плен сдается", - отметил военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что силы России, ДНР и ЛНР наступают с нескольких направлений в районе Соледара.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.