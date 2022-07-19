США рекомендовали американцам не ездить в Россию из-за риска «неправомерного задержания» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты внести Россию и Китай в категорию стран, где есть риск «неправомерного задержания» американцев. США рекомендовали согражданам избегать поездок в эти государства.

Как заявили на брифинге представители американской администрации высокого ранга, Госдепартамент США начинает вносить в предупреждения для отправляющихся за границу американцев новую категорию риска – неправомерное задержание, которое будет обозначаться буквой D. Этот индикатор будет подчеркивать повышенную опасность, с которой американцы сталкиваются в отдельных странах и предоставлять им полную информацию по безопасности, сказано на сайте Белого дома.

В перечень стран, которым присвоен индикатор D, включены Бирма, Китай, КНДР, Иран, Россия и Венесуэла. По словам представителя Белого дома, новые рекомендации являются аполитичными. Уточняется, что введение нового индикатора риска принято в рамках подготовки указа президента США Джо Байдена, призванного «содействовать освобождению американских граждан, неправомерно задержанных или захваченных в заложники в других странах».