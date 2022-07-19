Мишустин заявил, что России удалось смягчить влияние санкций на транспортную отрасль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России удалось смягчить влияние санкций на транспортную отрасль, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Удалось смягчить влияние санкций на отрасль в целом. По итогам первых пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении до сих пор осталась в зеленой зоне, показав рост почти в 2% – 1,8%», – заявил премьер-министр на стратегической сессии по транспорту.

Как отметил глава российского правительства, в стране сохранился воздушный флот, насчитывающий более 1,2 тысячи самолетов, при этом часть из них по-прежнему летает за границу. Вместе с тем Мишустин поручил расширить производство отечественных транспортных средств, в том числе морских судов, железнодорожных составов, грузовиков, общественного транспорта, а также строительной техники.

Как писал сайт kp.ru, ранее в правительстве оценили сроки запуска массового серийного производства самолетов в России в три-пять лет.