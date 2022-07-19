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Экономика19 июля 2022 13:56

Мишустин заявил, что России удалось смягчить влияние санкций на транспортную отрасль

в стране сохранился воздушный флот, насчитывающий более 1,2 тысячи самолетов, отметил глава правительства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мишустин заявил, что России удалось смягчить влияние санкций на транспортную отрасль

Мишустин заявил, что России удалось смягчить влияние санкций на транспортную отрасль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России удалось смягчить влияние санкций на транспортную отрасль, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Удалось смягчить влияние санкций на отрасль в целом. По итогам первых пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении до сих пор осталась в зеленой зоне, показав рост почти в 2% – 1,8%», – заявил премьер-министр на стратегической сессии по транспорту.

Как отметил глава российского правительства, в стране сохранился воздушный флот, насчитывающий более 1,2 тысячи самолетов, при этом часть из них по-прежнему летает за границу. Вместе с тем Мишустин поручил расширить производство отечественных транспортных средств, в том числе морских судов, железнодорожных составов, грузовиков, общественного транспорта, а также строительной техники.

Как писал сайт kp.ru, ранее в правительстве оценили сроки запуска массового серийного производства самолетов в России в три-пять лет.