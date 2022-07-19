Силы ДНР уничтожили корректировщика американских гаубиц М777 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали корректировщика артиллерии ВСУ, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком, сообщает РИА Новости.

Корректировщик был уничтожен сегодня, 19 июля, под Авдеевкой огнем расчета ПТРК "Конкурс" 9-го полка Народной милиции

Противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" (по классификации НАТО AT-5 Spandrel) создан для уничтожения тяжелой бронетехники и фортификационных сооружений противника. Дальность стрельбы составляет от 75 метров до 4 километров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

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