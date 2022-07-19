В Германии сообщили о нехватке ресурсов для помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В бундесвере осталось лишь немного того, что можно было бы направить Украине в рамках военной помощи, сообщила сегодня, 19 июля, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм.

"Мы не можем больше много отдать (техники и вооружения - прим. ред.) из бундесвера", - передает агентство DPA слова Ламбрехт.

Как отметила министр, у нее "очень доверительные и конструктивные" отношения с руководителем минобороны Украины Алексеем Резниковым, и украинский коллега уже поставлен в известность об ограниченных возможностях бундесвера.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

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