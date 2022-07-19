СК России начал проверку по факту смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера после ареста

Главное военное следственное управление СК России начало проверку по факту смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, ушедшего из жизни через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости сегодня, 19 июля его адвокат Александр Федулов.

"Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СК России, по нему начата проверка", - уточнил собеседник агентства.

Сегодня в Новосибирске состоялось прощание с Колкером, уточнил Федулов.

Также адвокат рассказал, что терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший справку о состоянии здоровья для ходатайства об аресте Колкера, "срочно ушел в отпуск".

В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, его арестовали в Новосибирске 30 июня 2022 года.

Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля.