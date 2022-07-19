Силы ДНР и ЛНР освободили уже 254 населенных пункта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили уже 254 населенных пункта, в том числе, Старомайское, сообщили сегодня, 19 июля, в штабе Донецкой народной республики.

По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что силы России, ДНР и ЛНР наступают с нескольких направлений в районе Соледара. Об этом журналистам рассказал военнослужащий артподразделения ЛНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

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