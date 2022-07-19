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Политика19 июля 2022 15:58

Президент Латвии поддержал лишение россиян гражданства за поддержку спецоперации на Украине

В сегодняшней ситуации нейтральная позиция по украинскому вопросу невозможна, считает политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Латвии поддержал лишение россиян гражданства за поддержку спецоперации на Украине

Президент Латвии поддержал лишение россиян гражданства за поддержку спецоперации на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Живущих в Латвии россиян нужно лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине, поскольку они находятся «вне демократического спектра», заявил президент прибалтийской республики Эгилс Левитс.

«Между латвийскими русскими есть часть, которая проукраинская, и есть еще те, кто не понял, что происходит, и постепенно движутся в нужном направлении. Одна часть – меньшинство – поддерживает российскую позицию. Это значит, что они находятся вне спектра демократии. Конечно, касаемо тех людей, у кого двойное гражданство, – у них можно отобрать гражданство. Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает взгляды, которые находятся вне демократического спектра», – сказал он в интервью RTVI.

Как считает Левитс, в сегодняшней ситуации нейтральная позиция по украинскому вопросу невозможна, так как люди, занимающие ее «не поняли сути дела».

Как писал сайт kp.ru, в апреле этого года парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, которые предусматривают лишение гражданства за поддержку российской специальной военной операции на Украине.

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