Президент Латвии поддержал лишение россиян гражданства за поддержку спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Живущих в Латвии россиян нужно лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине, поскольку они находятся «вне демократического спектра», заявил президент прибалтийской республики Эгилс Левитс.

«Между латвийскими русскими есть часть, которая проукраинская, и есть еще те, кто не понял, что происходит, и постепенно движутся в нужном направлении. Одна часть – меньшинство – поддерживает российскую позицию. Это значит, что они находятся вне спектра демократии. Конечно, касаемо тех людей, у кого двойное гражданство, – у них можно отобрать гражданство. Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает взгляды, которые находятся вне демократического спектра», – сказал он в интервью RTVI.

Как считает Левитс, в сегодняшней ситуации нейтральная позиция по украинскому вопросу невозможна, так как люди, занимающие ее «не поняли сути дела».

Как писал сайт kp.ru, в апреле этого года парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, которые предусматривают лишение гражданства за поддержку российской специальной военной операции на Украине.

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