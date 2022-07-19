Экс-разведчица из США Коффлер считает, что никакое западное оружие не поможет Украине победить Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никакое оружие от США не поможет Украине победить Россию, считает бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Ребекка Коффлер, об этом она написала в публикации для Fox News.

"Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы… потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской", - отметила она.

Как полагает Коффлер, украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед собой и союзниками нереалистичную цель по возврату контроля над большими территориями, которые освободила Россия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

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