Байден заявил, что цены на бензин недостаточно реагируют на падение стоимости нефти

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют достаточно быстро на падение стоимости нефти.

"Сейчас, когда нефть упала в цене, американцы не увидели снижения. Я хочу, чтобы низкие цены приносили пользу потребителям, а не поддерживали прибыль", - отметил Байден в соцсетях.

Он также добавил, что с ростом цен на нефть быстро поднялась и стоимость бензина на заправке, а также связал ситуацию с российской спецоперацией на Украине.

Ранее Байден заявил, что его поездка на Ближний Восток снизит цены на бензин в США. По словам американского лидера, это станет заметно “спустя еще пару недель”.

Также ранее Джо Байден заявил, что рост цен на бензин и инфляции стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине. Об этом он рассказал на приеме нацкомитета Демократической партии.