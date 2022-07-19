Путин призвал навсегда покончить с присутствием ИГ* в Сирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо навсегда покончить с присутствием ИГ* и других террористических группировок в Сирии, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГ* и других экстремистских группировок», – сказал глава государства на трехсторонней встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

По мнению Путина, особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Оттуда. Отметил политик, исходят угрозы преступности, экстремизма и сепаратизма.

Российский лидер назвал результативной работу РФ, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии. Он также выразил уверенность, что Москва, Анкара и Тегеран продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма.

*Запрещенная в России террористическая организация