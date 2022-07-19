На Юге России разбилась ехавшая на рыбалку семья

В Ставрополье разбилась ехавшая на рыбалку семья Фото: управление ГИБДД по Ставропольскому краю

19 июля 2022 года в Петровском округе Ставропольского края произошла страшная авария. По данным Управления ГИБДД по СК, «Ладу Гранту», двигавшуюся на высокой скорости по скользкой дороге, занесло. После этого машина несколько раз перевернулась.

За рулем отечественного авто находилась 37-летняя местная жительница. Она ударилась головой, но от госпитализации отказалась. На пассажирских сидениях ехали ее 36-летний супруг и их шестилетний ребенок. Он также стукнулся головой. От более серьезных повреждений его спасло детское автокресло. А вот мужчина получил серьезные травмы, от которых он, к сожалению, скончался.

Newstracker узнал подробности произошедшего смертельного дорожно-транспортного происшествия. Семья ехала на рыбалку. Около пяти утра на 524 км трассы «Астрахань - Элиста - Ставрополь» путешественников накрыл сильный дождь. Видимость стала хуже, женщина не сориентировалась, зацепила колесами обочину и потеряла управление.

- Водитель злостной нарушительницей правил дорожного движения не является, в момент аварии была трезва. По факту произошедшего проводится проверка, - добавили в краевом управлении ГИБДД.