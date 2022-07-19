Вирусолог объяснил, чем опасен новый подвид COVID-19 «кентавр» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус решил не уходить так просто, после передышки он возвращается с новым подвидом, который уже окрестили «кентавром». В Москве уже подтверждено пять случаев заболевания. Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал о новой разновидности «омикрона» и дал советы, как от нее защититься.

Ученый подчеркивает, что речь про новый вид не идет - это субвариант омикрона, и передается он, судя по всему, еще легче, чем предшественник. Пока трудно сказать, как он будет переноситься людьми. Но есть надежда, что он окажется еще слабее предшественника.

Академик РАН напомнил, что минувшие «альфа», «бета», «гамма», «дельта» представляли эволюцию исходного уханьского штамма. А уже от самого легко передаваемого родились субварианты, с которыми человечество уже сталкивалось.

«Кентавра», как и предшественника, стоит встречать теми же противоэпидемиологическими мерами.

- В зоне риска лица старше 60 лет, больные диабетом 1 и 2 типа, люди с серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, ну и те люди, которые до сих пор не вакцинировались и не болели, — перечислил в беседе с Пятым каналом доктор биологических наук.

Тем, кто еще не делал прививку, врач рекомендует позаботиться о ней как можно скорее. А еще стоит избегать общественных мест и не стоит забывать про маски.

К сентябрю-октябрю в России будет выпущена новая версия «Спутника-V», направленная на борьбу с «омикроном», так что имеет смысл подумать о ревакцинации.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал о важности вакцинации от коронавируса, которая защищает от всех подвидов COVID-19.

А заслуженный врач Российской Федерации Юрий Райхман подтвердил «360», что клинически «кентавр» практически никак не отличается, его легко спутать с ОРЗ.

- При этом шансы, что это будет там растекаться дальше по Москве и по России, конечно же, есть,- заключил врач.