Заразившийся бубонной чумой обнаружен в Китае

В Китае выявлен случай чумы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Случай заболевания бубонной чумой выявлен в Китае. Это произошло в Нинся-Хуэйском автономном районе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комитета здравоохранения региона.

Сообщается, что инфицированный – мужчина, ему 45 лет. Симптомы заболевания появились у него 12 июля, накануне мужчина посетил автономный район Внутренняя Монголия. Власти региона ввели четвертый уровень эпидемиологической угрозы.

Ранее инфекционист Жемчугов призвал россиян не трогать белок из-за риска заразиться чумой.

Чума – острое инфекционное заболевание, которое возникло тысячи лет назад, когда от страшных нарывов и поражения внутренних органов до ХХ века умирало от 95 до 100 процентов зараженных. Все о чуме читайте здесь на kp.ru.

Тем временем в России выявлено пятеро заболевших COVID-19, который вызвал новый штамм «омикрона» под названием «кентавр». Чем примечательна новая мутация коронавируса, узнайте здесь на kp.ru.