В ООН заявили об угрозе массового голода из-за продовольственного кризиса

В ООН опасаются, что продовольственный кризис спровоцируют массовый голод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировому сообществу угрожает массовый голод и дестабилизация во многих странах на фоне продовольственного кризиса. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН) Дэвид Бизли.

"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", - подчеркнул Бизли в ходе выступления на площадке Совета по международным делам.

По его прогнозу, если не принять своевременные меры, стоимость продуктов питания будет расти в ближайшие полгода, а может и год. После этого мир рискует столкнуться с дефицитом продовольствия.

Напомним, министерство иностранных дел России опубликовало подборку из восьми мифов Евросоюза о том, что в глобальном продовольственном кризисе виноваты не антироссийские меры, а именно РФ.

Ведомство аргументированно разъяснило, в чем же на самом деле европейские лидеры пытаются ввести в заблуждение своих избирателей. Из представленных доводов следует, что на самом деле дефицит продовольствия угрожает миру не из-за действий России, а из-за санкций против страны. Подробнее читайте в материале kp.ru.