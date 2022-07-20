Назван витамин, снижающий тревожность и риск развития депрессии Фото: Shutterstock

Ученые пришли к выводу, что ежедневный прием витамина B6 на протяжении одного месяца, позволяет снизить риск развития депрессии у молодых людей.

Исследователи из Университета Рединга (Англия) набрали 300 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая принимала добавки с витамином B6 или B12 в дозировках, которые превышают суточную норму, а второй доставалось плацебо.

Результаты испытаний показали, что витамин B6, в сравнении с витамином B12 и плацебо, помог снизить уровень тревожности участников. При детальном анализе стало ясно, что у тех, кто принимал данный препарат, в мозге увеличился показатель гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая способна облегчить симптомы депрессии.

Исследователи признали, что правильным продуктовым набором такого эффекта не добиться.

- Тунец, нут, фрукты и овощи, содержат витамин B6, но чтобы было положительное влияние на настроение, нужно принимать витаминные добавки, - отметил доктор Дэвид Филд, ведущий автор исследования.

Ученые намерены продолжить изучать свою теорию и пока советуют воздержаться от бесконтрольного приема витаминов В6 для снижения тревожности, пишет Ридус.