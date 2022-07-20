"Барселона" официально объявила о переходе форварда Роберта Левандовского

Роберт Левандовски перешел из "Баварии" в "Барселону". Фото: REUTERS

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский официально сменил команду. Игравший и ставивший немало бомбардирских рекордов в "Баварии" польский футболист теперь стал игроком "Барселоны", сообщает "КП-Спорт". Официально о трансфере Роберта Левандовского было объявлено вечером во вторник, 20 июля 2022 года.

Контракт Левандовского с "Барселоной" был заключен на четыре года. 33-летний польский форвард обошелся каталонцами в 45 миллионов евро, а кроме того еще 5 будут бонусами. Официальная сумма отступных в контракте игрока - 500 миллионов евро. Такая же сумма, отметим, есть в контрактах и многих других новичков "Барсы" этого сезона.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Барселона" разгромила со счетом 6:0 "Интер Майами", "Матч ТВ" объявил, что покажет матч на Суперкубок Германии, а новичок "Зенита" бразилец Иван объяснил, почему его так зовут.