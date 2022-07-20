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Политика20 июля 2022 6:47

Переодетые в российскую форму украинские боевики замечены в Славянске

В ЛНР сообщили, что в Славянске замечены переодетые в российскую форму украинские боевики
Виктор БАЖЕНОВ
Переодетые в российскую форму солдаты ВСУ замечены в Славянске

Переодетые в российскую форму солдаты ВСУ замечены в Славянске

Фото: REUTERS

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что жители Славянска заметили переодетых в российскую форму украинских боевиков.

- Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями, — написал дипломат в Telegram.

Дипломат сообщил, в Славянске пока нет союзных войск, и посоветовал не подходить к украинским силовикам. По его словам, в Киеве уже заявляли об отлове лояльного к России и республикам Донбасса населения.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты готовятся взорвать мост через реку Волчья в Днепропетровской области и обвинить в подрыве переправы России и ДНР. Также, по словам Мизинцева, подразделения украинских военнослужащих разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, а боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в многоэтажках в Харькове. Кроме того, он добавил, что во дворах жилых домов Харькова размещены реактивные системы залпового огня и бронетехника.