Посол ЛНР в России назвал провокацией заявления Киева о гумкоридорах из Славянска

Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал слова Киева о приеме заявок на переход по гумкоридору из Славянска на подконтрольные ДНР территории провокацией.

- Это тоже очередная провокация, попытка выявить людей, которые нелояльны украинскому режиму, — сказал дипломат в эфире «Соловьев Live».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты готовятся взорвать мост через реку Волчья в Днепропетровской области и обвинить в подрыве переправы России и ДНР. Также, по словам Мизинцева, подразделения украинских военнослужащих разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, а боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в многоэтажках в Харькове. Кроме того, он добавил, что во дворах жилых домов Харькова размещены реактивные системы залпового огня и бронетехника.