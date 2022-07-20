Лавров призвал не радоваться по поводу энергетических проблем Европы Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT прокомментировал энергетические проблемы Европы, отметив, что Москва радоваться не будет, однако и переживать особо тоже.

«Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек обратился к гражданам с заявлением о том, что Германия находится в газовом кризисе, отметив важность снижения потребления газа «везде, где это возможно». По его словам, при нехватке голубого топлива придется остановить работу на некоторых отраслях промышленности, после чего «все рыночно-экономические процессы прервутся», а в определенных случаях будет «катастрофический эффект».