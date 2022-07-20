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Политика20 июля 2022 9:29

Лавров призвал не радоваться по поводу энергетических проблем Европы

При этом глава МИД РФ отметил, что переживать особо тоже не стоит
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров призвал не радоваться по поводу энергетических проблем Европы

Лавров призвал не радоваться по поводу энергетических проблем Европы

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT прокомментировал энергетические проблемы Европы, отметив, что Москва радоваться не будет, однако и переживать особо тоже.

«Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек обратился к гражданам с заявлением о том, что Германия находится в газовом кризисе, отметив важность снижения потребления газа «везде, где это возможно». По его словам, при нехватке голубого топлива придется остановить работу на некоторых отраслях промышленности, после чего «все рыночно-экономические процессы прервутся», а в определенных случаях будет «катастрофический эффект».