«Плавучая школа» отправилась в экспедицию по Онежскому озеру

Экспедиция проходит в шестой раз на средства гранта Русского географического общества, выданного вологодскому госуниверситету, пояснил замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин. В составе экспедиции - восемь кадетов Вытегорской кадетской школы, участники молодёжного клуба Русского географического общества, преподаватели вологодского госуниверситета, на протяжении всего маршрута учебную шхуну будет сопровождать судно спасателей. Отправная точка маршрута - причал Арктического учебно-спасательного центра «Вытегра» на Тудозере.

Каждые четыре дня состав экипажа будет меняться, таким образом участие в экспедиции примут 32 кадета.

«В течение учебного года они изучали теоретические аспекты судостроения, судовождения и водной навигации. И сейчас они отправились в экспедицию для закрепления знаний на практике. Кроме того, во время остановок ребята будут изучать флору и фауну побережья Онежского озера, посетят Кижи и Палеостров, Петрозаводск», - сказал Рябишин.