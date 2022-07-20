В Удмуртии из-за удара молнии загорелся жилой дом

Фото: vk.com/пресс-служба МЧС по Удмуртии

Грозовой разряд стал причиной пожара в жилом доме в деревне Шудья Завьяловского района Удмуртии. Как пишет Udm-info, инцидент произошел 15 июля.

«Как стало известно, во время сильной грозы семья дома смотрела телевизор. Ударила молния. Устройство защитного отключения в доме отключилось. Жильцы снова включили автоматическое устройство и продолжили смотреть телевизор. А через некоторое время загорелся потолок», - передает новостной портал.

Постепенно тление перешло в горение, пламя охватило навесной потолок.

Благодаря помощи соседа и оперативному прибытию пожарных жилье удалось сохранить.

В пресс-службе регионального главка МЧС призывают жителей отключать электроприборы из сети во время грозы. Также в ведомстве не рекомендуют проводить проводку самостоятельно, не имея профессиональных знаний и навыков – это лучше доверить специалистам. Для утепления трубы советуют использовать негорючие материалы.