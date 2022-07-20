В Казани возле компьютерного клуба прохожему выстрелили в спину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздно вечером в столице Татарстана на первом этаже дома №99Б по улице Павлюхина между посетителями компьютерного клуба вспыхнула ссора. Участники конфликта для выяснения отношений вышли на улицу. Во время возникшей там потасовки один из молодых людей достал пистолет, предположительно пневматический, и решил выстрелить в обидчиков. Вот только никого из них он так и не задел. Зато попал в спину случайному прохожему. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

В свою очередь жители двора, где расположен компьютерный клуб, заявляют, что ссоры и драки в нем совсем не редкость. «Геймеров» не смущает даже то, что в нескольких метрах от них находится местный детский сад. По некоторым данным, полицейские приезжают по экстренному вызову к этому компьютерному клубу чуть ли не два раза в неделю, сообщает Inkazan.