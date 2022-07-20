Минобороны России сообщило об уничтожении украинской пусковой установки комплекса Harpoon Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 20 июля, заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства, расположенную в Одесской области около населенного пункта Усатово.

«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса "Harpoon" производства США"», - говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве также уточнили, что в населенном пункте Дачное Одесской области российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты, где в тот момент проходила подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В заявлении говорится о том, что в результате удара было уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники зарубежного производства.

Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!