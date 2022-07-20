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Политика20 июля 2022 10:08

Народная милиция ЛНР заявила об уходе украинских войск из Северска

Сообщается, что украинские военные продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Народная милиция ЛНР заявила об уходе украинских войск из Северска

Народная милиция ЛНР заявила об уходе украинских войск из Северска

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в среду, 20 июля, заявил, что украинские военные практически полностью покинули Северск.

По его словам, на сегодняшний день украинских военных в городе почти не осталось, однако они заняли позиции на второй линии обороны за городом и все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города.

«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <...> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», - заявил офицер ЛНР в эфире Первого канала.

Напомним, на прошлой неделе, 14 июля, появилось сообщение о том, что союзные силы Луганской Народной Республики и России зашли в Северск. Отмечалось, что город находится под оперативным контролем.

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