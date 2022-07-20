Народная милиция ЛНР заявила об уходе украинских войск из Северска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в среду, 20 июля, заявил, что украинские военные практически полностью покинули Северск.

По его словам, на сегодняшний день украинских военных в городе почти не осталось, однако они заняли позиции на второй линии обороны за городом и все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города.

«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <...> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», - заявил офицер ЛНР в эфире Первого канала.

Напомним, на прошлой неделе, 14 июля, появилось сообщение о том, что союзные силы Луганской Народной Республики и России зашли в Северск. Отмечалось, что город находится под оперативным контролем.

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