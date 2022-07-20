Лавров предупредил об изменении географических задач спецоперации при поставке Украине дальнобойного оружия

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что западные страны поставят Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи специальной военной операции на Украине отодвинутся еще дальше.

Лавров отметил, что на фоне поставок западных вооружений Киеву географические задачи специальной военной операции российских войск изменились, поэтому теперь это не только Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР).

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», - заявил глава российского военного ведомства.

Российский министр отмети, что географические задачи специальной военной операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере того, как западные страны будут поставлять Украине все более дальнобойное оружие, такое как HIMARS.