Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия предложила странам - членам Европейского союза сократить потребление газа на 15% с августа по апрель текущего года. Такое заявление в среду, 20 июля, сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий по газу.

«Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд куб. м», - сказала глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕК считает вероятным сценарием полное отключение российского газа, поэтому призывает начать подготовку к такому сценарию. По ее словам, на данный момент поток голубого топлива из России в Европейский союз составляет не более одной трети от показателей июля 2021 года, а газохранилища Евросоюза заполнены на 62%.