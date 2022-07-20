Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России за последние две недели Фото: REUTERS

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной, сообщил замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"К сожалению, в последние две недели в России практически повсеместно, кроме Дальнего Востока, фиксируется рост заболеваемости (COVID-19 - прим. ред.), не такой взрывной, был в декабре прошлого года", - уточнил он в ходе пресс-конференции.

Относительно подвида "омикрона" "Кентавр" Горелов отметил, что, как и другие подвиды, он отличается большей заразностью, как и все семейство "омикрона". При этом эксперт подчеркнул. что эпидемситуацию в России в настоящее врем определяет не кентавр, а другие доминирующие варианты коронавируса.

Ранее вирусолог рассказал о новом варианте коронавируса “кентавр”. Эксперт отметил, что этот вариант “омикрона” более заразен и не боится вакцины.