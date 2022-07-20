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Общество20 июля 2022 12:23

Путин призвал сделать более открытыми механизмы участия россиян в жизни страны

В частности, речь шла о прямой демократии
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России следует сделать более открытыми механизмы участия населения в жизни страны, в частности, механизмы народовластия, прямую демократию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уверен, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам следует совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия россиян в жизни страны. В том числе, и механизмы народовластия, прямую демократию, участие людей в жизни важнейших для общества и для граждан проблем", - отметил глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".

Также президент подчеркнул, что только опираясь на творческий потенциал граждан, можно добиться требуемых результатов.

Ранее Путин заявил, что Киев отказался от выполнения достигнутых ранее договоренностей. Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции по итогам встречи в астанинском формате глав России, Ирана и Турции, которая прошла в Тегеране.