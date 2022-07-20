Группа кредиторов приостановила обслуживание долга Украины до конца 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа кредиторов Украины договорилась о приостановке обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год, сообщило сегодня, 20 июля, агентство Reuters.

Отмечается, что это позволит Украине избежать дефолта.

Напомним, сегодня украинское правительство попросило кредиторов об отсрочке выплат по еврооблигациям на двухлетний период, а по ВВП-варрантам - на один год.

Ранее сообщалось, что Запад намерен отказать украинскому "Нафтогазу" в отсрочке по выплате долга. Представители "Нафтогаза" заявили, что из-за российской спецоперации на Украине у предприятия не хватает средств на выплаты по еврооблигациям, и попросили об отсрочке платежей на два года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.