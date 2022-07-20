Путин заявил, что уход иностранных технологий заставил Россию шевелиться

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все время сидеть на зарубежных технологиях – значит, погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил Россию шевелиться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сегодня, 20 июля, принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".

"Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, поскольку все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться … в унизительную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе, в весьма критические области, связанные с военными технологиями", - отметил глава государства.

Также Путин призвал сделать более открытыми механизмы участия россиян в жизни страны. Кроме этого, президент подчеркнул, что только опираясь на творческий потенциал граждан, можно добиться требуемых результатов.