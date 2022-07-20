Путин заявил, что мировая история переходит к новому этапу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что мировая история сегодня переходит к новому этапу, в котором высокую динамику роста смогут показать только подлинно суверенные государства.

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других», - заявил российский президент в среду, 20 июля, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Путин также заявил, что на сегодняшний день западные страны стали лидерами не только благодаря своей работе, но и благодаря грабежу других стран. По его словам, «"золотой миллиард" неслучайно стал золотым», и смог добиться очень многого.

«Он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке», - заявил он, добавив, что превосходство западных стран носит расистский, а также неоколональный характер.