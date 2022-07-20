Краснодарский край стал одним из пилотных участников по внедрению инвестиционного стандарта

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов обсудил с губернаторами ход создания инвестиционных карт в рамках развития Регионального инвестиционного стандарта.

«Окном инвестора в региональную экономику может стать инвестиционная карта. Поэтому она должна быть исчерпывающей и удобной в использовании. Для стабильного функционирования карты следует разработать регламенты ее наполнения и модели данных. Карты должны отражать объекты с учетом градостроительных планов», – сообщил Андрей Белоусов.

Краснодарский край вошел в число 33 пилотных проектов по внедрению инвестиционного стандарта, одним из пунктов которого является создание инвестиционной карты. Она будет содержать информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. Принявший участие в совещании губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе уже действует большинство элементов стандарта. Работу над картой завершат в августе 2022 года.

На совещании также определили семь регионов, которые сократят сроки выдачи документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре в рамках проекта Минэкономразвития и «Росатома» – «Сквозной инвестиционный поток», в их число вошла и Кубань.

«Мы готовы стать одним из пилотных участников бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток». У края есть успешный опыт внедрения таких технологий в разных сферах. Более 200 предприятий региона уже стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Совместно с компанией «Росатом» 12 органов краевой власти и 13 муниципалитетов работают над повышением эффективности оказания государственных услуг», – уточнил Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани подчеркнул, что новая пилотная программа позволит проанализировать порядок действий инвесторов, устранить «узкие места» при оформлении договоров аренды участков, получении разрешений на строительство, подключении к сетям и в результате ускорить запуск инвестпроектов.