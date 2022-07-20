Глава Белгородской области сообщил, что один человек погиб из-за обстрела со стороны Украины двух населенных пунктов Фото: REUTERS

Со стороны Украины сегодня, 20 июля, был произведен обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

“Сегодня был совершен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 года рождения. Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей. По селу Журавлевка - видимых повреждений нет, обследование продолжается”, - уточнил он.

Ранее сообщалось, что Белгород обстреляли со стороны Украины, погибли трое человек. Также были полностью разрушены пять домов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.