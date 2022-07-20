Цб РФ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран проводить сделки по купле-продажи на российском рынке одной иностранной валюты в обмен на другую, а также поставочные валютные форварды и своп-договоры. Об этом регулятор сообщил на своем сайте в среду, 20 июля.

«Цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения», говорится в заявлении ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что это данное решение позволит банкам из России лучше удовлетворять спрос российских граждан и компаний «на конкретную иностранную валюту». Кроме того. Центробанк РФ отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на работы и услуги, а также результаты интеллектуальной деятельности. Данное ограничение действовало с апреля текущего года.

«Такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам», - отмечается в заявлении.