Китай и США оказались на грани войны из-за одного решения Байдена Фото: REUTERS

Пекин может дать военный и стратегический ответ на возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, который Китай рассматривает как свою неотъемлемую территорию. Об этом пишет Global Times со ссылкой на экспертов.

Ранее газета Financial Times заявила, что спикера палаты представителей конгресса США намерена посетить Тайвань в августе этого. Как считают китайские эксперты, подобный шаг со стороны Вашингтона будет рассматриваться как провокация стратегического уровня, а Пекин может дать военный ответ. Отмечается, что последствия для американской стороны окажутся тяжелыми.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян заявляет, что в администрации американского президента недооценивают решимость Китая в данном вопросе, и идут на максимальное обострение для того, чтобы взглянуть на реакцию геополитического соперника. Тем не менее, специалист уверен, что военный ответ уже определен, и Пелоси должна понимать, что понесет ответственность за разжигание конфликта, который может стать опаснее, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году.