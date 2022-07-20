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Политика20 июля 2022 15:24

Бойцов Вооруженных сил Украины обучали по пособию националистов

Пособие учит отвечать на насилие еще большим насилием
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Бойцов Вооруженных сил Украины обучали по пособию националистов

Бойцов Вооруженных сил Украины обучали по пособию националистов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди учебных материалов сержанта морской пехоты ВСУ найдено пособие украинских националистов "Хитрости ведения боя в городе", которое учит отвечать на насилие еще большим насилием, сообщил корреспондент РИА Новости.

Учебник хранился на жестком диске ноутбука украинского морпеха в папке "Методички ВС Украины", в подразделе "Бои в городе". На обложке отсканированного издания изображена карта Москвы с желтой и голубой стрелками, наносящими удар по центру города. Дата создания учебника - как минимум 2015-й год.

Пособие, в частности, учит курсанта применению насилия к любому и в любой момент.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.