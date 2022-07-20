Бойцов Вооруженных сил Украины обучали по пособию националистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди учебных материалов сержанта морской пехоты ВСУ найдено пособие украинских националистов "Хитрости ведения боя в городе", которое учит отвечать на насилие еще большим насилием, сообщил корреспондент РИА Новости.

Учебник хранился на жестком диске ноутбука украинского морпеха в папке "Методички ВС Украины", в подразделе "Бои в городе". На обложке отсканированного издания изображена карта Москвы с желтой и голубой стрелками, наносящими удар по центру города. Дата создания учебника - как минимум 2015-й год.

Пособие, в частности, учит курсанта применению насилия к любому и в любой момент.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.