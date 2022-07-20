Глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе боевых действий на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевые действия на Украине в настоящее время находятся на решающей стадии, и Запад продолжит предоставлять Киеву военную поддержку, заявил глава минобороны США Ллойд Остин. Запись его выступления выложил YouTube-канал Defense Flash News.

"Это решающая стадия конфликта, и наша коллективная поддержка Украины является жизненно важной и необходимой", - заявил шеф Пентагона.

Отметим, на фоне российской специальной военной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США с союзниками по НАТО продолжают поставки на Украину вооружений.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.