Жена Зеленского попросила США помочь Украине системами ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского - Елена - при выступлении в американском конгрессе призвала Соединенные Штаты помочь Украине средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии… которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО", - заявила Зеленская.

Россия ранее направила государствам - членам НАТО ноту из-за поставок оружия на Украину. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые включают вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. Позже в МИД РФ подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя вооружение Киеву.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.