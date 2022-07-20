В ООН заявили, что не владеют данными об ударе по Запорожской АЭС Фото: REUTERS

У ООН нет информации из первых рук относительно удара по Запорожской АЭС, заявил сегодня, 20 июля, в ходе брифинга заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"У меня нет информации из первых рук на этот счет", - отметил Хак, когда его попросили дать комментарий по сообщению об ударе, нанесенном ВСУ по Запорожской АЭС.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три украинских дрона-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. Он уточнил, что зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала.

Также ранее стало известно, что украинские силовики применили дрон-камикадзе для удара по городу Энергодару в Запорожской области. Об этом 12 июля 2022 года сообщила пресс-служба городской ВГА.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.