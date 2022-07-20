Пентагон сообщил, что Украине передано 12 из более 20 выделенных РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США с союзниками обязались предоставить Украине свыше 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них переданы уже 12, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли.

"На сегодняшний день мы направили Украине 12 HIMARS. Это часть из более, чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками", - уточнил он журналистам по окончании четвертой встречи стран, оказывающих военное содействие Украине.

Также он добавил, что в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на текущей неделе, войдут еще четыре таких РСЗО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.