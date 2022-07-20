Испанский министр Рибера не поддержала идею Еврокомиссии о снижении спроса на газ на 15% Фото: REUTERS

Испания выступает против идеи Еврокомиссии, предложившей странам Евросоюза снизить спрос на газ на 15%, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.

"Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся", цитирует заявление вице-премьера издание Independiente.

Напомним, Еврокомиссия сегодня, 20 июля, предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению потребления топлива. Данное снижение планируется в период с 1 августа текущего года по 31 марта 2023-го года, что соответствует 45 миллиардам кубометров газа.

Ранее сообщалось, что в Европе начинает ощущаться дефицит топлива.

Также ранее немцы возмутились идеей снизить температуру отопления в домах из-за нехватки российского газа. Некоторые жители Германии отметили, что немецкие власти стоят перед развалинами своей внешней политики.