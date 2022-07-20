Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире20 июля 2022 18:47

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги

За это отдали голоса 95 сенаторов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верхняя палата (Сенат) парламента Италии выразила доверие премьер-министру Марио Драги, голоса “за” отдали 95 сенаторов из 315, против - 38.

От участия в голосовании отказались три крупных партии - Движение “5 звезд”, “Вперед, Италия” и “Лига”. Они входят в правящую коалицию страны, вследствие этого примерно треть сенаторов не голосовали.

Напомним, 14 июля 2022 года Марио Драги сообщил о намерении уйти с поста премьера. При этом президент Италии не принял его отставку.

Марио Драги возглавил правительство Италии в феврале прошлого года. Президент Италии поручил ему сформировать новый кабинет министров после отставки Джузеппе Конте во время правительственного кризиса.

Ранее Драги заявлял, что санкции Запада в отношении России в связи с обострением ситуации на Украине продлятся в течение долгого времени.