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Политика20 июля 2022 22:43

В Белом доме объяснили, что Байден имел в виду, говоря о своем раке

В пресс-службе Байдена уточнили, что американский президент говорил о немеланомных опухолях кожи, но это не онкология
Мария ПАВЛОВА
В пресс-службе Байдена рассказали. что он имел в виду, когда сказал, что заболел раком.

В пресс-службе Байдена рассказали. что он имел в виду, когда сказал, что заболел раком.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, когда говорил о своем заболевании раком. Такое разъяснение слов американского лидера дал заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс.

«Вот что имел в виду президент», - написал Бейтс в Twitter, ссылаясь на сообщение журналиста Гленна Кесслера.

Кесслер, ссылаясь в свою очередь на ранее опубликованные медицинские документы о состоянии здоровья Байдена, напомнил, что тот перенес удаление немеланомных опухолей кожи. О наличии у Байдена онкологических заболеваний в документах не сказано.

Ранее Байден, выступая в Массачусетсе с речью о последствиях изменения климата, заявил, что заболел раком из-за того, что рос в городе с плохой экологией.

Напомним, также сообщалось, что Байдену удалили из кишечника 3-миллиметровый полип.

«Тубулярная аденома является доброкачественной, медленно растущей, но считается потенциально предраковым изменением», - рассказал лечащий врач американского президента.

В 2015 году от рака мозга на 46-м году жизни умер Бо Байден – старший сын Джо Байдена.