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Политика21 июля 2022 1:20

СМИ: Коломойского, Рабиновича и Корбана могут лишить украинского гражданства

Официальные органы пока не комментируют эту информацию
Мария ПАВЛОВА
Несколько влиятельных политиков и бизнесменов могут потерять украинское гражданство.

Несколько влиятельных политиков и бизнесменов могут потерять украинское гражданство.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд влиятельных политиков и бизнесменов могут потерять украинское гражданство. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

Сообщается, что речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском, главе теробороны Днепропетровской области Геннадии Корбане и сопредседателе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадиме Рабиновиче. Украинские издания со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, офисе Зеленского и партии «Слуга народа» пишут, что президент Украины может подписать указ о лишении их гражданства.

Властные структуры Украины не подтверждают, но и не опровергают эту информацию, уточняет агентство.

Напомним, Зеленский подписал указ о единой информационной политике на телевидении Украины и приостановлении деятельности ряда политических партий. Под запрет попала в том числе и «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Тем временем на Украине объявлена охота на высокопоставленных чиновников и генералов СБУ.