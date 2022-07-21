СМИ: Коломойского, Рабиновича и Корбана могут лишить украинского гражданства

Несколько влиятельных политиков и бизнесменов могут потерять украинское гражданство. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд влиятельных политиков и бизнесменов могут потерять украинское гражданство. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

Сообщается, что речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском, главе теробороны Днепропетровской области Геннадии Корбане и сопредседателе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадиме Рабиновиче. Украинские издания со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, офисе Зеленского и партии «Слуга народа» пишут, что президент Украины может подписать указ о лишении их гражданства.

Властные структуры Украины не подтверждают, но и не опровергают эту информацию, уточняет агентство.

Напомним, Зеленский подписал указ о единой информационной политике на телевидении Украины и приостановлении деятельности ряда политических партий. Под запрет попала в том числе и «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Тем временем на Украине объявлена охота на высокопоставленных чиновников и генералов СБУ.